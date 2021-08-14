Наставник "сливочных" Карло Анчелотти определился с обоймой игроков на поединок 1-го тура чемпионата Испании против Алавеса.

Голкипер сборной Украины оказался среди тех, на кого главный тренер мадридцев рассчитывает в стартовом официальном матче сезона. 22-летний Андрей Лунин попал в заявку на игру с Алавесом, сообщает официальный Twitter Реала.

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Всего в списке Анчелотти 21 игрок. Не выйдут на поле травмированные Марсело, Тони Кроос и Ферлан Менди. Хесус Вальехо и Мартин Эдегор не попали в заявку по решению тренера. Причины отсутствия Дани Карвахаля и Мариано Диаса не указываются.

Матч Алавес – Реал Мадрид стартует 14 августа в 23:00 по Киеву. Заметим, Лунин до сих пор не провел в составе Реала ни одного матча в чемпионате Испании.

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