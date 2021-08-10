Украинский кипер поразил болельщиков Реала надежной игрой на предсезонных сборах. Вишенкой на торте стал феноменальный сейв в матче с Миланом.

Андрей Лунин наконец увидел свет в конце тоннеля. Прекрасная работа на предсезонных сборах открывает более широкие перспективы в королевском клубе. 22-летний украинец принял участие во всех летних спаррингах Реала, а против соседей с Райо Вальекано неожиданно примерил капитанскую повязку "бланкос".

После роскошных сэйвов в Глазго наш чемпион мира оказался на первых страницах испанской прессы. Андрея хвалили все – от мадридской Marca в каталонскому Mundo Deportivo. Он почти не ошибался, усовершенствовав, в частности, игру на выходах. Возвращение Куртуа, который чуть позже присоединился к команде, совсем не смутило воспитанника Днепра и Металлиста.

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Карло Анчелотти очень интеллигентно подошел к "вратарскому вопросу". В контрольном матче с Миланом итальянский специалист разделил игровое время поровну между обеими киперами. Бельгиец провел стартовые 45 минут, а украинец – появился на поле сразу после перерыва. Более того, именно фантастический сейв Лунина стал настоящим украшением того поединка.

¡¡Tremendo paradón de Lunin al latigazo de Brahim!!



Aquí hay portero para muchos años pic.twitter.com/GxweGZUTww — okdiario.com (@okdiario) August 9, 2021

Он настолько качественно работал в межсезонье, что мадридский гранд больше не рассматривает никаких вариантов с арендой. Лунин остается, однако сейчас ему обещают больше практики в официальных матчах. Карлетто вроде бы не собирается идти по пути Зизу, который доверил Андрею ворота лишь однажды – в катастрофической для "бланкос" перестрелке с Алькояно в Кубке Испании.

"Раньше мы почти не видели Лунина. Да, в прошлом сезоне он провел один плохой матч, но сейчас проявляет себя с наилучшей стороны. Украинец, который поразил всех в Глазго, еще и спас Реал после удара Браима. Что же," бланкос "надежно прикрыли тыл в случае возможных проблем Куртуа", – резюмирует Marca по мотивам матча с Миланом.

Сейв Лунина буквально заполонил фанатские паблики Реала. Правда, далеко не всем поклонникам "бланкос" нравится нынешнее положение украинца. Если одни восхищаются мастерством "вечного" резервиста, то другие – считают мадридский этап карьеры все еще молодого и перспективного вратаря трагедией. Свои "пять копеек" вставили даже фанаты Барселоны!

"Сейвище Лунина. Наши ворота прекрасно защищены".

"Великий Лунин снова продемонстрировал, что он является вратарем уровня Реала. У нас есть чудесный Куртуа и чудесный Лунин".

"Реал Мадрид – Милан – 0: 0. Основные тезисы:

– Лука Модрич вернулся свежим.

– Бейл показал несколько хороших вещей.

– Понравился боевой настрой Йовича и Родриго.

– Марсело снова доказывает, что Мигель должен быть перед ним.

– Классный матч Алабы.

– Лунин снова демонстрирует свой высокий уровень".

"Если бы не Куртуа, Лунин мог бы быть основным голкипером Реала. Какие же удары он отражает".

"Лунин – монструозный. Какая защита".

"Лунин заслуживает играть больше, чем один матч в Кубке Испании".

"Лунин – будущий хозяин ворот Реала, без сомнения".

"Какая же привилегия иметь Лунина в качестве замены для Куртуа. Они оба – замечательные".

"Смеюсь из Мадрида, ведь их лучший игрок предсезонных сборов – Лунин".

"Это трагедия, что Лунин должен быть запасным течение всего года".

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