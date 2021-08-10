"Это трагедия": Анчелотти определился с судьбой Лунина – фанаты Реала упрекают Куртуа, барселонцы злорадствуют
Украинский кипер поразил болельщиков Реала надежной игрой на предсезонных сборах. Вишенкой на торте стал феноменальный сейв в матче с Миланом.
Андрей Лунин наконец увидел свет в конце тоннеля. Прекрасная работа на предсезонных сборах открывает более широкие перспективы в королевском клубе. 22-летний украинец принял участие во всех летних спаррингах Реала, а против соседей с Райо Вальекано неожиданно примерил капитанскую повязку "бланкос".
После роскошных сэйвов в Глазго наш чемпион мира оказался на первых страницах испанской прессы. Андрея хвалили все – от мадридской Marca в каталонскому Mundo Deportivo. Он почти не ошибался, усовершенствовав, в частности, игру на выходах. Возвращение Куртуа, который чуть позже присоединился к команде, совсем не смутило воспитанника Днепра и Металлиста.
Лунин сыграл за Реал в матче с Миланом – чудо-сейв и сухой поединок украинца, незабитый пенальти, дебют Алабы
Карло Анчелотти очень интеллигентно подошел к "вратарскому вопросу". В контрольном матче с Миланом итальянский специалист разделил игровое время поровну между обеими киперами. Бельгиец провел стартовые 45 минут, а украинец – появился на поле сразу после перерыва. Более того, именно фантастический сейв Лунина стал настоящим украшением того поединка.
¡¡Tremendo paradón de Lunin al latigazo de Brahim!!— okdiario.com (@okdiario) August 9, 2021
Aquí hay portero para muchos años pic.twitter.com/GxweGZUTww
Он настолько качественно работал в межсезонье, что мадридский гранд больше не рассматривает никаких вариантов с арендой. Лунин остается, однако сейчас ему обещают больше практики в официальных матчах. Карлетто вроде бы не собирается идти по пути Зизу, который доверил Андрею ворота лишь однажды – в катастрофической для "бланкос" перестрелке с Алькояно в Кубке Испании.
"Раньше мы почти не видели Лунина. Да, в прошлом сезоне он провел один плохой матч, но сейчас проявляет себя с наилучшей стороны. Украинец, который поразил всех в Глазго, еще и спас Реал после удара Браима. Что же," бланкос "надежно прикрыли тыл в случае возможных проблем Куртуа", – резюмирует Marca по мотивам матча с Миланом.
Сейв Лунина буквально заполонил фанатские паблики Реала. Правда, далеко не всем поклонникам "бланкос" нравится нынешнее положение украинца. Если одни восхищаются мастерством "вечного" резервиста, то другие – считают мадридский этап карьеры все еще молодого и перспективного вратаря трагедией. Свои "пять копеек" вставили даже фанаты Барселоны!
"Сейвище Лунина. Наши ворота прекрасно защищены".
"Великий Лунин снова продемонстрировал, что он является вратарем уровня Реала. У нас есть чудесный Куртуа и чудесный Лунин".
"Реал Мадрид – Милан – 0: 0. Основные тезисы:
– Лука Модрич вернулся свежим.
– Бейл показал несколько хороших вещей.
– Понравился боевой настрой Йовича и Родриго.
– Марсело снова доказывает, что Мигель должен быть перед ним.
– Классный матч Алабы.
– Лунин снова демонстрирует свой высокий уровень".
"Если бы не Куртуа, Лунин мог бы быть основным голкипером Реала. Какие же удары он отражает".
"Лунин – монструозный. Какая защита".
"Лунин заслуживает играть больше, чем один матч в Кубке Испании".
"Лунин – будущий хозяин ворот Реала, без сомнения".
"Какая же привилегия иметь Лунина в качестве замены для Куртуа. Они оба – замечательные".
"Смеюсь из Мадрида, ведь их лучший игрок предсезонных сборов – Лунин".
"Это трагедия, что Лунин должен быть запасным течение всего года".
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