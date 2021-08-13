УЕФА представил новое промо Лиги чемпионов без упоминаний об оппозиционном трио, сообщает Sport.pl.

УЕФА объявил претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов – тотальное преимущество Челси и Манчестер Сити

В тизер турнира попали эффектные нарезки сезона 2020/21. Однако, ни в одном из кадров нет Реала, Барселоны и Ювентуса. Очевидно, в штаб-квартире Союза европейских ассоциаций таким образом решили наказать трио клубов, которые до сих пор не отказались от Европейской Суперлиги и блокируют в судах возможные санкции против проекта.

Напомним, что в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании элитной лиги. Однако, из-за сопротивления УЕФА, ФИФА и болельщиков проект просуществовал считанные дни. Ныне на создании Европейской Суперлиги наставиет только тройка клубов.

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