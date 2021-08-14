Наставник "вершкових" Карло Анчелотті визначився з обоймою гравців на поєдинок 1-го туру чемпіонату Іспанії проти Алавеса.

Голкіпер збірної України опинився серед тих, на кого головний тренер мадридців розраховує у стартовому офіційному матчі сезону. 22-річний Андрій Лунін потрапив у заявку на гру з Алавесом, повідомляє офіційний Twitter Реала.

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Загалом у списку Анчелотті 21 гравець. Не вийдуть на поле травмовані Марсело, Тоні Кроос та Ферлан Менді. Хесус Вальєхо і Мартін Едегор не потрапили до заявки за рішенням тренера. Причини відсутності Дані Карвахаля та Маріано Діаса не вказуються.

Матч Алавес – Реал Мадрид стартує 14 серпня о 23:00 за Києвом. Зауважимо, Лунін досі не провів у складі Реала жодного матчу в чемпіонаті Іспанії.

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