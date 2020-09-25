Лунин попал в заявку Реала на матч против Бетиса – двух звезд мадридцев в списке нет
19:24 - Читати українською
Реал огласил предварительный список игроков на поединок 3-го тура Примеры против Бетиса.
Голкипер Андрей Лунин попал в предварительную заявку из 22 исполнителей, которую опубликовал Twitter мадридского клуба.
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Наставник Реала Зинедин Зидан все еще не может рассчитывать на всех ключевых игроков. Эден Азар и Марко Асенсио тренировались в общей группе, но сыграть в официальном матче не готовы.
Добавим, что в прошлом туре Реал на выезде расписал нулевую ничью с Реал Сосьедад, а Лунин просидел весь поединок на скамейке запасных.
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