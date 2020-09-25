Голкипер Андрей Лунин попал в предварительную заявку из 22 исполнителей, которую опубликовал Twitter мадридского клуба.

Игроки Реала отказались от солидных премиальных в пользу клуба

Наставник Реала Зинедин Зидан все еще не может рассчитывать на всех ключевых игроков. Эден Азар и Марко Асенсио тренировались в общей группе, но сыграть в официальном матче не готовы.

Добавим, что в прошлом туре Реал на выезде расписал нулевую ничью с Реал Сосьедад, а Лунин просидел весь поединок на скамейке запасных.

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