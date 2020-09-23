Футболисты "сливочных" отказались от призовых за победу в Ла Лиге и Супекубку Испании, сообщает COPE.

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Игроки должны были получить по 700 тысяч евро за победу в чемпионате и еще 300 тысяч за добытый Суперкубок. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, которая финансово ударила по многим европейским клубам.

Напомним, Реал прервал серию из двух побед Барселоны в испанском первенстве, а зимой 2020 обыграл Атлетико в финале Суперкубка Испании. При этом, подопечные Зидана вылетели на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, а в Кубке Испании завершили свое участие в четвертьфинале.

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