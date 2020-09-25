Голкіпер Андрій Лунін потрапив у попередню заявку з 22 виконавців, яку опублікував Twitter мадридського клубу.

Гравці Реала відмовились від солідних преміальних на користь клубу

Наставник Реала Зінедін Зідан все ще не може розраховувати на всіх ключових гравців. Еден Азар та Марко Асенсіо тренувалися у загальній групі, але зіграти у офіційному матчі не готові.

Додамо, що в минулому турі Реал на виїзді розписав нульову нічию з Реал Сосьєдадом, а Лунін просидів весь поєдинок на лаві запасних.

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