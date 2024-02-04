Мадридский Реал в рамках 23-го тура Ла Лиги сыграет с Атлетико. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 23-го тура Ла Лиги 2023/24 между мадридскими Реалом и Атлетико начнется сегодня, 4 февраля. Стартовый свисток на "Сантьяго Бернабеу" прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире покажет официальный транслятор Ла Лиги на территории Украины – медиасервис MEGOGO.

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Андрей Лунин попал в стартовый состав "сливочных". Это уже третье подряд появление в основе – в 2024 году ни один из двух основных голкиперов Реала такой серии не имел. По слухам, собранными испанскими СМИ, украинец в старте "сливочных" останется надолго.

Заметим, что сейчас Реал лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Жирону на один зачетный балл. Атлетико держится четвертым, имея 10-очковое отставание от "сливочных".

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