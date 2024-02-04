Мадридський Реал в рамках 23-го туру Ла Ліги зіграє з Атлетіко. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 23-го туру Ла Ліги 2023/24 між мадридськими Реалом і Атлетіко розпочнеться сьогодні, 4 лютого. Стартовий свисток на "Сантьяго Бернабеу" пролунає о 22:00 за київським часом. Поєдинок в прямому ефірі покаже офіційний транслятор Ла Ліги на території України – медіасервіс MEGOGO.

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Андрій Лунін потрапив у стартовий склад "вершкових". Це вже третя поспіль поява у основі – у 2024 році жоден із двох основних голкіперів Реала такої серії не мав. За чутками, зібраними іспанськими ЗМІ, українець у старті "вершкових" залишиться надовго.

Зауважимо, що наразі Реал лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Жирону на один заліковий бал. Атлетіко тримається четвертим, маючи 10-очкове відставання від "вершкових".

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