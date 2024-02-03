Испанский вратарь присоединился к мадридцам летом 2023 года, перейдя в аренду из Челси. Руководство Реала должно было определиться с тем, стоит ли оформлять полноценный трансфер Кепы.

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Как сообщает Relevo, мадридцы решили, что Аррисабалага после завершения сезона вернется в Лондон. Он не убедил тренерский штаб, а сомнения относительно его будущего начали нарастать после травмы, поскольку голкипер потерял свое место в основе. Кепа стал делать больше ошибок, а уверенность его пошатнулась.

Зато прогресс Андрея Лунина поразил руководство Реала. Во время финальных матчей за Суперкубок Испании тренерский штаб убедился, что украинец более надежен, чем Кепа, и стоит прекратить ротацию, и довериться именно Андрею.

Таким образом руководство Реала решило, что лучше продолжать сотрудничество с Луниным и Куртуа, который скоро восстановится после травмы, а трансфер испанца не оформлять.

Напомним, что Кепа провел в текущем сезоне 18 матчей за мадридцев. Он пропустил 18 голов и семь раз сумел сохранить свои ворота "сухими".

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