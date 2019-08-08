Лунин попал в список топ-60 лучших игроков мира до 20 лет, – GdS

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин продолжает попадать в различные рейтинги.

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport внесло Андрея Лунина в список лучших игроков мира в возрасте до 20 лет.

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Для украинского вратаря зарезервировали 34-е место в топ-60. Первую строчку этого рейтинга возглавляет форвард дортмундской Боруссии Джейдон Санчо. На втором месте находится звездный новичок Ювентуса Маттейс Де Лигт.

Напомним, Лунин готовится с Реалом к новому сезону. По информации СМИ, на украинца претендует Вальядолид.

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