Лунін потрапив у список топ-60 найкращих гравців світу до 20 років, – GdS

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін продовжує потрапляти у різноманітні рейтинги.

Авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport внесло Андрія Луніна у список найкращих гравців світу віком до 20-ти років.

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Для українського воротаря зарезервували 34-те місце у топ-60. Першу сходинку цього рейтингу очолює форвард дортмундської Борусії Джейдон Санчо. На другому місці перебуває зірковий новачок Ювентуса Маттейс Де Лігт.

Нагадаємо, Лунін готується з Реалом до нового сезону. За інформацією ЗМІ, на українця претендує Вальядолід.

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