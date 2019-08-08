toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лунін потрапив у список топ-60 найкращих гравців світу до 20 років, – GdS

10:16 636 Читать на русском
Лунін потрапив у список топ-60 найкращих гравців світу до 20 років, – GdS
Андрій Лунін / Фото ФК Реал

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін продовжує потрапляти у різноманітні рейтинги.

Авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport внесло Андрія Луніна у список найкращих гравців світу віком до 20-ти років.

Лунін – пріоритетний варіант для Вальядоліда, шлях для українця розчистив Ліверпуль

Для українського воротаря зарезервували 34-те місце у топ-60. Першу сходинку цього рейтингу очолює форвард дортмундської Борусії Джейдон Санчо. На другому місці перебуває зірковий новачок Ювентуса Маттейс Де Лігт.

Нагадаємо, Лунін готується з Реалом до нового сезону. За інформацією ЗМІ, на українця претендує Вальядолід.

Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердикт

blog_ava
Недвед покинув дружину та двох дітей заради блондинки, яка старша від його доньки лише на рік
11:35
2046
Теги
Головне Джейдон Санчо Джейдон Санчо Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
43
хв
Маріуполь
20:00
АЗ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук