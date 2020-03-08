Лунин попал в осаду фанатов Овьедо после успешного матча – украинец заблокировал отъезд клубного автобуса

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пользуется бешеной популярностью не только у поклонников своей команды.

После победного матча Овьедо в 31-м туре Сегунды против Эстремадуры (2:1) голкипер астурийцев Андрей Лунин попал в "плен" к болельщикам.

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Украинец, который в поединке продемонстрировал игру высочайшего качества и неоднократно спасал свою команду от неминуемого гола, не смог отказать ни одному из поклонников его таланта.

Голкипер с пониманием отнесся к просьбе фанатов сделать с ним общую фотографию и терпеливо фотографировался со всеми желающими. В общем, Андрею пришлось позировать около 50 раз, а одноклубникам – ждать украинца уже в клубном автобусе.

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