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Сейвы Лунина и роскошный победный гол в видеообзоре матча Эстремадура – Овьедо – 1:2

09:41 102 Читати українською
Сейвы Лунина и роскошный победный гол в видеообзоре матча Эстремадура – Овьедо – 1:2
Эстремадура – Овьедо – 1:2 / Фото из открытых источников

В матче 31-го тура Сегунды Овьедо на выезде одолел Эстремадуру. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Испания, Сегунда, 31-й тур

Эстремадура – Овьедо – 1:2

Голы: Ломотей, 90+2 – Родриго, 16, Сангальи, 65

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В очередном туре Сегунды Овьедо одержал минимальную победу над соседом по турнирной таблице. Уже на 16-й минуте после прострела во вратарскую Родриго слету переправил мяч в сетку ворот. После забитого гола гости отдали инициативу хозяевам и уверенная игра голкипера сборной Украины Андрея Лунина часто становилась выручала Овьедо.

Второй гол астурийцев можно просматривать часами! Марко Сангальи, получив мяч за пределами штрафной, слету пробил метров с 25-ти прямо под перекладину. Настоящий шедевр! Уже в компенсированное время гости усилиями Эммануэля Ломотея один гол отыграли.

Победа принесла Овьедо 37 очков и 17 место в тирнирний таблицы, Эстремадура с 31 очком – 21-я.

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Испания Видеоновости Овьедо Овьедо Сегунда Эстремадура Эстремадура
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