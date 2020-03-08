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Лунін потрапив у облогу фанатів Ов'єдо після успішного матчу – українець заблокував від'їзд клубного автобуса

10:20 1091 Читать на русском
Лунін потрапив у облогу фанатів Ов'єдо після успішного матчу – українець заблокував від'їзд клубного автобуса
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Голкіпер збірної України Андрій Лунін користується шаленою популярністю не лише у прихильників своєї команди.

Після переможного матчу Ов’єдо у 31-му турі Сегунди проти Естремадури (2:1) голкіпер астурійців Андрій Лунін потрапив у "полон" до вболівальників.

Сейви Луніна і розкішний переможний гол у відеоогляді матчу Естремадура – Ов'єдо – 1:2

Українець, який у поєдинку продемонстрував гру найвищого гатунку і неодноразово рятував свою команду від неминучого гола, не зміг відмовити жодному з прихильників його таланту.

Голкіпер з розумінням поставився до прохання фанатів зробити з ним спільну світлину і терпеливо фотографувався з усіма бажаючими. Загалом Андрію довелось позувати близько 50 разів, а одноклубникам – чекати на українця вже у клубному автобусі.

Лунін і фантастичний гол на премію Пушкаша допомогли Ов'єдо виграти матч за життя – українець з заявкою на Реал

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Головне Іспанія Відеоновини Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда Естремадура Естремадура
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