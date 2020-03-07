Лунин и фантастический гол на премию Пушкаша помогли Овьедо выиграть матч за жизнь в Сегунде

Овьедо встречался с Эстремадурой в 31-м туре Сегунды. Андрей Лунин отыграл весь поединок. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Испания. Сегунда, 31 тур

Эстремадура – Овьедо – 1:2

Голы: Ломотей, 90+2 – Родриго, 16 Сангальи, 65

Матч, как и онлайн-трансляция Эстремадура – Овьедо стартовал в 17:00 по киевскому времени. На маленькой, но уютной арене Франсиско де ла Эра встречались аутсайдеры Сегунды. Команда Андрея Лунина (18 место) опережала бадахосцев (19) на одно очко. Первый опасный момент после стартового затишья случился на 9-й минуте. Форвард хозяев Алекс Алегрия смачно приложился из-за пределов штрафной, но украинский чемпион мира уверенно ликвидировал опасность.

Эстремадура – Овьедо: стартовые составе и онлайн-трансляция битвы за выживание

Активный в дебюте Алегрия просил пенальти в борьбе с Аррибасом. Экс-игрок Бетиса повалился на газон – рефери Иглесиас Вильянуэва только развел плечами. Все чисто. Астурийцы результативно ответили уже в следующей атаке (16 мин). Луисми неудачно пробил по воротам, мяч случайно попал к ногам Родриго, а тот с линии вратарской поразил пустой угол. Лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд, а VAR быстро восстановил справедливость. Прекрасный старт для астурийского клуба, который приехал за тремя очками.

Эстремадура могла быстро сравнивать. Неутомимый Алегрия выиграл второй этаж и совсем немного не попал в створ. На повторе показалось, что мяч задел крестовину ворот. После забитого мяча Овьедо сознательно отдал инициативу. Подопечные Зиганды сделали ставку на контратаки, однако позиционно получалось даже лучше. Лунин, который откровенно бездельничал до 37-й минуты, удачно сыграл на выходе. Далее – обмен желтыми карточками.

Родри простил хозяев в конце первого тайма, выскочив на рандеву с кипером после роскошной передачи Сангальи. Нападающий Овьедо бесхитростно пробил во вратаря. Итог первых 45-ти минут – заслуженное минимальное преимущество астурийцев, которые вдвое больше пробивали (6 раз) и чаще попадали в створ (3-1).

Вторая половина игры началась с атак Эстремадуры. Пардо опасно пробивал над перекладиной после подачи с углового, Лунин вытащил классный штрафной Соломона. Украинец едва ли не впервые получил возможность продемонстрировать свое мастерство и не ошибся. Блестящая работа нашего вратаря позволила Овьедо отбить стартовый штурм бадахосцев после перерыва.

Зиганда отреагировал на игровой спад собственной команды заменой – Ортуньо уступил место Бальде, который умеет обыграть один в один, придержать мяч. Однако, забить фантастический гол на премию Пушкаша суждено было не африканцу. Сангальи нарисовал настоящий шедевр, разрядив пушку метров с 25-ти. Так можно порвать сетку, фантастика.

Esto es lo que acaba de hacer Marco Sangalli



Espaldarazo para los de Ziganda



Las dinámicas están para responsabilizarse ante ellas. No siempre de manera negativa. Claro que ayudan este tipo de situaciones. #ExtremaduraRealOviedo pic.twitter.com/pnT583xLE0 — Erik Urzelai Arranz (@Erik_HxC) March 7, 2020

Лунин выпустил сферу из рук, выйдя на перехват, но мгновенно сориентировался. Украинцу мешал соперник, который играл в корпус вратаря Овьедо. Через несколько минут Родриго мог снять все вопросы о победителе, но из хорошей позиции выстрелил по воробьям. В конце концов Зиганда снял своего бомбардира, который должен был забивать гораздо больше.

В компенсированное арбитром время гостей спасла перекладина, но без своего мяча Эстремадура поле не покинула. Ломотей ударом в дальний угол завершил блестящую трехходовку, которую начал голкипер. 1:2 – Овьедо одерживает тяжелую победу над прямым конкурентом.