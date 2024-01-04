В матче 19-го тура украинский голкипер сохранил свои ворота "сухими". В сезоне 2023/24 мадридцы пропустили всего 11 голов в Ла Лиге.

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Согласно данным MisterChip, Реал повторил свой лучший результат за всю историю выступлений в Ла Лиге. В сезоне-1961/62 мадридцы завоевали чемпионство, пропустив столько же голов на аналогичном отрезке.

Отметим, что в 7 из 9 последних случаев команда, пропустившая 11 и менее голов в первых 19 играх Ла Лиги, становилась чемпионом по итогам сезона.

Андрей Лунин принял участие в восьми матчах чемпионата в текущем сезоне. В четырех играх украинец не пропускал.

Реал возглавляет турнирную таблицу с 48 очками, опережая Жирону по дополнительным показателям.

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