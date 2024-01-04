У матчі 19-го туру український голкіпер зберіг свої ворота "сухими". В сезоні 2023/24 мадридці пропустили лише 11 голів в Ла Лізі.

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Згідно з даними MisterChip, Реал повторив свій найкращий результат за всю історію виступів у Ла Лізі. У сезоні-1961/62 мадридці завоювали чемпіонство, пропустивши стільки ж голів на аналогічному відрізку.

Зазначимо, що в 7 із 9 останніх випадків команда, яка пропустила 11 і менше голів у перших 19 іграх Ла Ліги, ставала чемпіоном за підсумками сезону.

Андрій Лунін взяв участь у восьми матчах чемпіонату у поточному сезоні. В чотирьох іграх українець не пропускав.

Реал очолює турнірну таблицю з 48 очками, випереджаючи Жирону за додатковими показниками.

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