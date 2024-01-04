Главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что Кепа Аррисабалага сыграет в следующем матче в стартовом составе.

"Лунин или Кепа? Не знаю, увидим. Кто-то из них определённо сыграет. Следующую игру проведет Кепа, а на матч Суперкубка Испании мне ещё предстоит определиться", – цитирует Анчелотти Marca.

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Эти слова Анчелотти – хороший сигнал для Андрея Лунина, поскольку свой следующий матч Реал сыграет в 1/16 Кубка Испании против скромной Арандины. Как правило, в таких играх наставники топ-команд предпочитают задействовать резервистов.

Матч Арандина – Реал будет сыгран в субботу, 6 января. Полуфинал Суперкубка против Атлетико состоится в среду, 10 января.

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