В матче 26-го тура чемпионата Испании Реал обыграл Севилью благодаря голу Луки Модрича и сохранил отрыв от преследователей. Андрей Лунин совершил лишь один сейв, но он был очень эффектным. Украинский вратарь спас команду от пропущенного мяча после удара с нескольких метров.

Лунин диктует условия Реалу – Перес жаждет сохранить украинца, но тот будет ждать возвращения главной угрозы

После игры Карло Анчелотти отдельно обратился к Лунину, отметив его вклад в победу Реала. К слову, крутой сейв Андрея поразил и пресс-службу мадридцев, которая посвятила ему отдельное сообщение.

"Хочу, чтобы ты знал, что мы выиграли благодаря тебе", – приводит слова Анчелотти в адрес украинского голкипера Realmadrid Exclusivo.

Напомним, в сезоне 2023/24 Лунин воспользовался отсутствием травмированного Тибо Куртуа. Выиграв конкуренцию у Кепы, украинец стал основным вратарем Реала. Андрей сыграл 19 матчей, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил свои ворота "сухими".

Контракт 25-летнего украинца с Реалом действует до лета 2025-го. Недавно сам Лунин заявлял, что нового соглашения ему пока не предлагали. Сразу после этого СМИ сообщили об интересе к голкиперу из Саудовской Аравии. Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, якобы рассматривает Андрея как одного из кандидатов на переход, и предлагает зарплату 30 миллионов долларов в год.

Реал дожал Севилью шедевром Модрича и увеличил отрыв на вершине Примеры – ленивый матч для Лунина