Украинский голкипер Андрей Лунин продолжает доказывать, что именно он сегодня заслуживает были номером 1 в мадридской команде.

Накануне Реал в рамках 26-го тура чемпионата Испании минимально одолел Севилью. Нападающим “сливочных” никак не удавалось распаковать ворота соперника и спасать команду вышел ветеран Лука Модрич, который на последних минутах ювелирным ударом принес мадридцам важные три очка.

Очередной "сухарь Лунина" в видеообзоре матча Реал – Севилья – 1:0

Однако, победы могло бы не быть, если бы в начале второго тайма во всей красе не продемонстрировал свой класс украинский голкипер Андрей Лунин. Нашему земляку чудом удалось среагировать на удар в упор и спасти ворота Реала.

Клубная пресс-служба достойно оценила подвиг Лунина, посвятив ему сразу два красноречивых твита: "Замки "Лунин" – лучшие для вашего дома" и "За Луниным всегда последнее слово. Лунин – больше нечего добавить".

Напомним, после 26-ти туров Реал возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 65 очков и на 8 баллов опережает Барселону.

Лунин в текущем сезоне провел за "сливочных" 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов (еще в 9 поединках отстоял "на ноль").

Реал дожал Севилью шедевром Модрича и увеличил отрыв на вершине Примеры – ленивый матч для Лунина