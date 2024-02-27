У матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії Реал обіграв Севілью завдяки голу Луки Модріча і зберіг відрив від переслідувачів. Андрій Лунін здійснив лише один сейв, але він був дуже ефектним. Український воротар врятував команду від пропущеного м'яча після удару з кількох метрів.

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Після гри Карло Анчелотті окремо звернувся до Луніна, відзначивши його внесок у перемогу Реала. До слова, крутий сейв Андрія вразив і прес-службу мадридців, яка присвятила йому окремий допис.

"Хочу, щоб ти знав, що ми виграли завдяки тобі", – наводить слова Анчелотті на адресу українського голкіпера Realmadrid Exclusivo.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Лунін скористався відсутністю травмованого Тібо Куртуа. Вигравши конкуренцію в Кепи, українець став основним воротарем Реала. Андрій зіграв 19 матчів, пропустив 14 голів і 9 разів зберіг свої ворота "сухими".

Контракт 25-річного українця з Реалом чинний до літа 2025-го. Нещодавно сам Лунін заявляв, що нової угоди йому поки не пропонували. Одразу після цього ЗМІ повідомили про інтерес до голкіпера з Саудівської Аравії. Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, начебто розглядає Андрія як одного з кандидатів на перехід, і пропонує зарплатню 30 мільйонів доларів на рік.

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