Андрей Лунин хорошо подумает, следует ли ему оставаться в Реале после завершения сезона.

Голкипер сборной Украины сам будет принимать решение о своем клубном будущем, информирует Defensa Central.

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Флорентино Перес в очередной раз отметил Лунина после "сухой" победы над Севильей: "Его сейв был на вес всего матча. Этот парень очень хорош, нужно попробовать продлить контракт". Реал уже готов предлагать украинцу новое соглашение, но Андрей не спешит. 25-летний украинец хочет посмотреть на свой статус после возвращения Тибо Куртуа. Роль "вечного" дублера больше не устраивает Лунина, который продемонстрировал высокий класс в нынешней кампании.

Реал терпеливо подождет решения вратаря. Мадридцы рады контракту до 2025 года, благодаря которому Лунин по крайней мере не сбежит бесплатно.

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