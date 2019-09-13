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Лунин получил плохие новости от тренера Вальядолида – украинец может надолго остаться без игровой практики

21:20 273 Читати українською
Лунин получил плохие новости от тренера Вальядолида – украинец может надолго остаться без игровой практики
Андрей Лунин рискует остаться без игровой практики после аренды из Реала в Вальядолид

Наставник Вальядолида Серхио Гонсалес рассказал о конкуренции за место основного голкипера, на которое претендует Андрей Лунин. 42-летний тренер сообщил не слишком приятные вещи для вратаря сборной Украины.

Андрей Лунин после аренды из Реала в Вальядолид не сыграл еще ни одного матча за новую команду. Всего в течение последних нескольких месяцев 20-летний голкипер провел лишь товарищеский поединок Украина – Нигерия, который состоялся 10 сентября на Днепр-Арене (2:2). В клубе Лунин пока проигрывает конкуренцию экс-голкиперу Барселоны Жорди Масипу, который является безусловным первым номером Вальядолида.

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Похоже, что в ближайшее время ситуация голкипера сборной Украины не изменится. На пресс-конференции перед матчем Вальядолид – Осасуна, который пройдет 15 сентября, главный тренер Серхио Гонсалес затронул тему конкуренции Лунина и Масипа, намекнув именно на испанца как на основного игрока своей команды.

"Я знаю, что на Лунина оказывается большое давление, ведь он пришел из Реала. Конечно, многие ожидают, что у него будет игровая практика, но ему приходится конкурировать с Масипом, который является очень сильным голкипером. В моем распоряжении есть два хороших вратаря и я вынужден выбирать. Сейчас основным является Жорди, он и продолжит играть. Лунин получит свой шанс в матчах Кубка Испании.

Безусловно, Андрей очень хорошо работает на тренировках, но я полностью уверен в Масипе.

Если не произойдет чего-то чрезвычайного, Лунин вынужден будет ждать своей очереди. В предыдущие сезоны Масип демонстрировал очень высокий уровень игры, поэтому я рассчитываю на него и сейчас.

В составе Вальядолида есть много хороших игроков, которые не могут играть из-за того, что на их позиции есть кто-то лучше", – цитирует Серхио Гонсалеса издание Pucela Fichajes.

Как видим, все идет к тому, что Лунин второй сезон подряд вынужден довольствоваться статусом лишь второго голкипера. В сезоне 2018/19 украинец провел только 7 поединков за Леганес, а сейчас на него не слишком рассчитывают уже в Вальядолиде. Кубок Испании, в котором Лунин теоретически может выйти на поле, в связи с реформой турнира стартует для подопечных Гонсалеса только зимой – соответственно, чемпион мира U-20 рискует оказаться вне игры на долгое время во втором испанском сезоне подряд.

К слову, ранее испанские СМИ сообщали, что Реал недоволен ситуацией Лунина. Существует определенная вероятность, что мадридцы попытаются зимой разорвать арендное соглашение, ведь "сливочные" рассчитывали на получение украинцем игровой практики в дружественном для них клубе, президентом которого является легендарный Роналдо.

Заметим, что в стартовых 3-х турах Ла Лиги 2019/20 Вальядолид набрал 4 очка и занимает 12 место в турнирной таблице.

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