Реал недоволен положением Лунина в Вальядолиде

Руководство мадридского Реала беспокоится из-за игровой практики Андрея Лунина в Вальядолиде.

Мадридцы, отпуская украинского голкипера в аренду, надеялись, что он будет получать достаточно времени на футбольном поле, сообщает Marca.

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Однако основным вратарем Вальядолида до сих пор остается Жорди Масип, который пользуется большим доверием у руководства клуба, в частности потому, что является полноценным игроком команды.

Реал не устраивает, что Лунин второй год подряд может фактически остаться без игровой практики. Поскольку "сливочные" в следующем сезоне планируют сделать его вторым номером после Тибо Куртуа.

К слову, после перехода в Вальядолид Лунин так и не провел ни одного официального поединка.

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