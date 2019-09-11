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Лунін витворяє дива, але він без шансів – іспанські ЗМІ пишуть про крах чемпіона, а фанати дивуються грі за Україну

21:30 6034 Читать на русском
Лунін витворяє дива, але він без шансів – іспанські ЗМІ пишуть про крах чемпіона, а фанати дивуються грі за Україну
Україна – Нігерія 11 вересня 2019: Андрій Лунін зіграв у матчі більше, ніж за останні 3 місяці після чемпіонства світу U-20
Тарас Котів Тарас Котів

Андрій Лунін зіграв у матчі Україна – Нігерія на 45 хвилин більше, ніж за 3 місяці після того, як став чемпіоном світу і найкращим воротарем серед молодіжних збірних. Ключовий посил провідного іспанського ЗМІ щодо ситуації голкіпера Реала, який протирає штани в оренді за Вальядолід.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

Напередодні Marca вийшла з матеріалом про жахливу ситуацію 20-річного українця, яка повторюється другий рік поспіль. Як би не комбінував з орендами у дружні клуби Реал, фактично знову Лунін грає лише за Україну, та й то у товариських матчах. Якщо попередній рік він фактично викинув на смітник, провівши лише 7 ігор за Леганес, то зараз його рахунок узагалі порожній і не дуже схоже, що ситуація зміниться. Минуло майже 3 місяці з моменту, коли Андрій став чемпіоном світу U-20, отримавши при цьому "Золоту рукавичку". І за цей немаленький період він зіграв якихось 45 хвилин у спарингу за Реал (давайте подякуємо Зідану і Навасу).

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Потім дуже невчасно перейшов у Вальядолід – не проходив з ним передсезонної підготовки, плюс знову опинився без ігрової практики. Клуб Роналдо потребував досвідченого воротаря для конкуренції з екс-гравцем Барселони. Відтак українець перейшов у команду, для тренера якої був лише останнім запасним варіантом у списку кандидатур. Це ще мало так скластися, щоб дві інші відпали у досить несподіваному порядку.

Таке враження, ніби в кабінетах директорів Реала вже готувалися вимкнути світло і розійтися на тривалі вихідні, але в останній момент хтось крикнув: "Ей, а що будемо робити з нашим третім кіпером, ми ж геть забули про нього, а він – такий талант". А у відповідь ліниво пролунало: "Що-що? Давайте зателефонуємо Роналдо. Може, він якось посприяє по старій пам'яті. Але це вже якось з нового тижня".

Не посприяв. Головний тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес цілком задоволений досвідченим Масіпом, а також тим, що Роналдо не втручається в його роботу. "Повторення історії з тими ж проблемами. Лунін не зіграв жодної хвилини за Вальдолід, а прогноз такий, що і не зробить цього у найближчій перспективі. Станом на сьогодні Масіп має повний кредит довіри тренера як основний кіпер. Мадрид поки не особливо хвилює ця ситуація, адже сезон тільки розпочався, а сам гравець прибув у розташування команди за 4 дні до старту Прімери. Однак за справою Луніна пильно стежитимуть, адже минулий сезон залишив по собі відкриту рану.

Реал не бажає повторення історії з воротарем, на якого покладає великі надії у майбутньому. Тому клуб хоче, щоб він грав у стартовому складі та отримував якомога більше хвилин. Якщо не станеться нічого надзвичайного, план Мадрида на наступний сезон – повернути Луніна у ролі другого воротаря після Куртуа. Але спершу вони хочуть, щоб Андрій насолодився грою і повернувся у Вальдебебас в червні наступного року з добрячою жменею ігор.

Якщо ж не вийде, це стане повторенням помилок минулого сезону та матиме негативні наслідки для молодого воротаря, який уже пережив важку ситуацію минулоріч", – пише Marca. Початки українця в Реалі мадридське видання називає непростими.

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"Зідан цінить його не так добре, як Лопетегі свого часу. Після відходу Люка йому довелося чекати, що буде з Навасом. Той спочатку заявляв, що залишається, відтак Мадрид в останній момент змушений був шукати Луніну нову команду для оренди – 14-го серпня знайшли варіант з Вальядолідом, куди він перейшов, відігравши лише 45 хвилин міжсезоння за спинами Куртуа та Наваса. Молодіжний ЧС-2019 став для нього оазисом.

Сенсаційний чемпіон виборов визначне місце перед поверненням у Реал". Однак потім був цей крах надій і сподівань унаслідок показової відсутності довіри Зідана, син якого тим часом уже відіграв 2 офіційні матчі і став основним у друголіговому Расінгу. Лунін же досі чекає свого шансу в тимчасовій команді. Якщо нічого не зміниться, Реал спробує розірвати оренду українця взимку та підшукати йому нову команду, інформують деякі іспанські ЗМІ, хоча подібні розмови велись і минулого року, проте і Леганес, і сам українець, не погодилися на такий хід.

"У Вальядоліді про нього говорять лише дивовижні речі. На тренуваннях він показує свою якість, і "пуселас" задоволені його роботою. Однак Масіп тут настільки утвердився в ролі основного голкіпера, що лише якийсь сюрприз у вигляді травми чи дискваліфікації може витіснити його з рамки воріт. І навіть Кубок Іспанії наразі не може стати для Луніна порятунком. Адже турнір у цьому сезоні стартує не раніше січня".

Реал має серйозні плани на гравця збірної України, але якщо той не отримуватиме достатньо ігрового часу, ризикує загубити важливий сезон і погіршити свої шанси на місце в обоймі мадридського клубу. Національна (а може, й молодіжна) команда може стати для нього серйозною можливістю. Довіру Андрія Шевченка він не зрадив, провівши солідний спаринг проти потужної команди – однієї з найкращих в Африці, гравці якої виступають у топ-чемпіонатах та іменитих клубах.

Видно було, як він, може, аж надто гаряче чіплявся за свій шанс і боляче переживав швидкий пропущений гол – провальна гра наших у відборі не дала йому шансів виручити, позаяк "суперорли" розкатали атаку до вбивчої позиції. У матчі проти Нігерії Лунін виконав 8 сейвів лишень за перший тайм (давайте подякуємо захисним порядкам України)! Хоч і пропустив двічі (його вини немає – розстрілювали з кількох метрів і пенальті), це доволі добротна статистика. Тим паче, що більшість ударів, які екс-воротар Дніпра і Зорі потягнув, нігерійці завдавали з меж штрафного.

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Однак не обійшлося без казусу, який ми уже бачили в Іспанії, коли Лунін дебютував за Леганес. Як і тоді проти Алавеса, Андрій вибіг далеко за межі штрафного, але почав чудити. Нойєр з нього не дуже – ще пощастило, що захисники підстрахували і не дали забити у порожні ворота, дозволивши йому повернутися в рамку. Цього не могли не відзначити навіть фанати Реала. "Ось чому футболіст повинен грати більше, ніж 45 хвилин за 3 місяці", – пише популярний блогер під ніком "Ultra_Suristic".

"Що ти витворяєш, Лунін?" – питає інший користувач. Загалом же в Іспанії не дуже активно обговорюють сейви воротаря, який належить Реалу. Одним своїм курйозним виходом у поле він привернув значно більше уваги, і вона не дуже допоможе йому на клубному рівні. Та й той факт, що двічі Андрій не вберіг свої ворота, також не на руку.

Цікаво, що неосновний Лунін став єдиним представником Вальядоліда, який відіграв усі 90 хвилин у матчі за збірну цього тижня. Інші задовольнилися виходами на заміну. El Dia de Valladolid відзначає, що він був успішним у першому тайві, позаяк Нігерія створила багато гольових моментів, але нічого не міг вдіяти з двома м'ячами.

"Це ви, журналісти. любите ці дискусії. Ми всі егоїсти, і кожен з нас хоче грати, але врешті-решт вирішує тренер. У нас з ним нормальна здорова конкуренція, завдяки якій ми всі зростаємо. Я працюю для того, аби мене ніколи не знімали з основи, та буде важко. Трапляються хороші та погані періоди", – каже Масіп. Воротар, з яким Вальядолід повернувся і вижив у Прімері, не дає жодних шансів українському візаві, як би добре той не працював. Екс-кіпер Барси не збирається йому поступатися і надалі.

"Вийшли розхлябаними, провалили центр". Україна не мала права опускатися до такого рівня, Лунін і Коваленко – у запарі

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"Вийшли розхлябаними, провалили центр". Україна не мала права опускатися до такого рівня, Лунін і Коваленко – у запарі
14:00
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Збірна України Іспанія Головне Україна - Нігерія Андрій Лунін Андрій Лунін Тарас Котів Українці за кордоном Статті Жорді Масіп Жорді Масіп Реал Мадрид Реал Мадрид Україна Україна Вальядолід Вальядолід
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