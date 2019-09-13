Лунін отримав погані новини від тренера Вальядоліда – українець може надовго залишитися без ігрової практики

Андрій Лунін ризикує залишитися без ігрової практики після оренди з Реала у Вальядолід

Наставник Вальядоліда Серхіо Гонсалес розповів про конкуренцію за місце основного голкіпера, на яке претендує Андрій Лунін. 42-річний тренер повідомив не надто приємні речі для воротаря збірної України.

Андрій Лунін після оренди з Реала у Вальядолід не зіграв ще жодного матчу за нову команду. Загалом протягом останніх кількох місяців 20-річний голкіпер провів лише товариський поєдинок Україна – Нігерія, який відбувся 10 вересня на Дніпро-Арені (2:2). У клубі Лунін поки що програє конкуренцію екс-голкіперу Барселони Жорді Масіпу, який є безумовним першим номером Вальядоліда.

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Схоже, що найближчим часом ситуація голкіпера збірної України не зміниться. На прес-конференції перед матчем Вальядолід – Осасуна, який пройде 15 вересня, головний тренер Серхіо Гонсалес зачепив тему конкуренції Луніна та Масіпа, натякнувши саме на іспанця як на основного гравця своєї команди.

"Я знаю, що на Луніна чиниться великий тиск, адже він прийшов з Реала. Звісно, багато хто очікує, що у нього буде ігрова практика, але йому доводиться конкурувати з Масіпом, який є дуже сильним голкіпером. У моєму розпорядженні є два хороші воротарі і я змушений обирати. Наразі основним є Жорді, він і продовжить грати. Лунін отримає свій шанс в матчах Кубка Іспанії.

Безумовно, Андрій дуже добре працює на тренуваннях, але я повністю впевнений у Масіпі.

Якщо не станеться чогось надзвичайного, Лунін змушений буде чекати своєї черги. У попередні сезони Масіп демонстрував дуже високий рівень гри, тому я розраховую на нього і зараз.

У складі Вальядоліда є багато хороших гравців, які не можуть грати через те, що на їхній позиції є хтось кращий", – цитує Серхіо Гонсалеса видання Pucela Fichajes.

Як бачимо, все йде до того, що Лунін другий сезон поспіль змушений вдовольнитися статусом лише другого голкіпера. В сезоні 2018/19 українець провів тільки 7 поєдинків за Леганес, а зараз на нього не надто розраховують вже у Вальядоліді. Кубок Іспанії, у якому Лунін теоретично може вийти на поле, через реформу турніру стартує для підопічних Гонсалеса аж взимку – відповідно, чемпіон світу U-20 ризикує опинитися поза грою на тривалий час у другому іспанському сезоні поспіль.

До слова, раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Реал незадоволений ситуацією Луніна. Існує певна вірогідність, що мадридці спробують взимку розірвати орендну угоду, адже "вершкові" розраховували на отримання українцем ігрової практики в дружньому для них клубі, президентом якого є легендарний Роналдо.

Зауважимо, що у стартових 3-х турах Ла Ліги 2019/20 Вальядолід набрав 4 очки та посідає 12 місце в турнірній таблиці.

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