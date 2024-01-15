Главный тренер Реала Карло Анчелотти продолжает свои эксперименты. Накануне его команда в финале Суперкубка Испании разгромила Барселону (4:1), а украинский голкипер Андрей Лунин, неожиданно появившийся в старте, отыграл выше всяких похвал.

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Несмотря на это, после игры итальянец сделал неожиданное заявление, которое вызвало немало вопросов.

"Кепа будет играть в Ла Лиге", – цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

"Кепа вернется в чемпионате, а Лунин сыграет против Атлетико", – добавил дон Карло, сняв все вопросы о возможных манипуляциях.

В конце концов, такое решение может быть и признанием заслуг Лунина: следующий матч Реал проведет в четверг, 18 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании против Атлетико и именно надежная игра украинца должна помочь "сливочным" пройти соперника в принципиальном мадридском дерби. В свою очередь на игру 20-го тура Ла Лиги против Альмерии можно выпустить и нестабильного Кепу – звездное нападение нивелирует возможные промахи испанца в поединке против худшей команды чемпионата.

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