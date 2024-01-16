"Футбол 24" подготовил новое видео на своем YouTube-канале. Очередной трофей Андрея Лунина с Реалом, сенсационная неудача Жироны и другие актуальные события.

После разгромной победы Реала над Барселоной (4:1) в финале Суперкубка Испании фанаты мадридцев не скрывали восторга от игры Андрея Лунина. Некоторые из них даже включили украинца в топ-5 вратарей Европы по состоянию на данный момент, а главный скаут Реала убежден, что Лунина следует оставить в команде.

Артем Довбик провел едва ли не худший матч с момента перехода в Жирону. Каталонцам не помогло и возвращение Виктора Цыганкова, который восстановился от травмы – бледная нулевая ничья с худшей командой Ла Лиги.

О персональном "адвокате" Лунина, "отрезанном" Довбике, увольнении Жозе Моуринью из Ромы и не только – в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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