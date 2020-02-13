Лунин покорил сердца новых поклонников – видео всех сейвов украинца в составе Овьедо

Голкипер Овьедо Андрей Лунин успел зарекомендовать себя с наилучшей стороны в составе испанского клуба.

"Андрей Лунин – хороший голкипер. Вот несколько видео с его первых матчей за Овьедо, где он выступает на правах аренды.

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Видел несколько его матчей в составе Украины на чемпионате мира по футболу U-20 в Польше прошлым летом, и это уже больше похоже на него", – отметил журналист Джеймс Нелтон в своем твиттере, прикрепив видео с сейвами Лунина.

Напомним, что Лунин был признан лучшим игроком Овьедо по итогам января. 12 февраля украинец получит заслуженную награду, а фанаты смогут задать ему вопросы через официальный Твиттер клуба.

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