Лунин стал лучшим игроком Овьедо в январе – украинцу хватило всего двух недель

Голкипер Андрей Лунин сразу начал демонстрировать свой высокий уровень после перехода в Овьедо.

Украинец стал лучшим игроком команды в январе, информирует официальный Twitter Fútbol Mahou (компания, которая является споснором Сегунды).

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Лунин присоединился к Овьедо 15 января и уже успел провести три матча, в которых пропустил четыре мяча. Дебют против Альмерии выдался неудачным, однако в последующих поединках игрок сборной Украины подтвердил свой класс. Этого оказалось достаточно, чтобы опередить одноклубников в голосовании.

Напомним, аренда Лунина в Овьедо рассчитана до конца сезона 2019/20, его контракт принадлежит мадридскому Реалу.

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