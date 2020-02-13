Лунін підкорив серця нових прихильників – відео усіх сейвів українця в складі Ов'єдо

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін встиг зарекомендувати себе з найкращого боку в складі іспанського клубу.

"Андрій Лунін – хороший голкіпер. Ось кілька відео з його перших матчів за Ов'єдо, де він виступає на правах оренди.

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Бачив кілька його матчів у складі України на чемпіонаті світу з футболу U-20 у Польщі минулого літа, і це вже більше схоже на нього", – зазначив журналіст Джеймс Нелтон у своєму твіттері, прикріпивши відео із сейвами Луніна.

Нагадаємо, що Лунін був визнаний найкращим гравцем Ов'єдо за підсумками січня. 12 лютого українець отримає заслужену нагороду, а фанати зможуть поставити йому запитання через офіційний Твіттер клубу.

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