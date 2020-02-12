toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лунин получил приз как лучший игрок месяца – украинец об обещании, Реале, впечатляющем Овьедо и потерянном времени

15:30 211 Читати українською
Лунин получил приз как лучший игрок месяца – украинец об обещании, Реале, впечатляющем Овьедо и потерянном времени
Андрей Лунин с наградой для игрока месяца в Овьедо

Андрей Лунин получил и прокомментировал награду для лучшего игрока января в составе Овьедо. За свой первый месяц в новой команде украинский голкипер успел всех очаровать.

"Я потерял время для игры. Теперь могу доказать, чего стою, и возвращаю себе утраченные ощущения. Мне не хватает игры на ноль (Лунин все еще не провел сухого матча, – прим. "Футбол 24"). В Овьедо все идет очень хорошо, как я себе и представлял. Впечатляюще видеть, насколько сильно наш почти переполненный стадион давит и помогает нам. С помощью болельщиков, на которых мы рассчитываем, можем сделать многое.

Лунін – це й**ана машина і ціла епоха Реала: феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та відео "справжнього концерту"

Адаптация проходит легко, мы все работаем вместе. Чувствую уверенность. В первой игре не хватало практики и взаимопонимания, но затем мы улучшили коммуникацию. Мои сейвы – это хорошо, но если бы я взял пенальти, мы бы победили. Если бы набрали эти 3 очка были бы выше в таблице. Я хочу и могу парировать больше и лучше", – испанские СМИ одобрительно отмечают самокритичные оценки своей игры 21-летним украинцем, который принадлежит другому королевскому клубу.

"Контактирую с Реалом не каждый день, но мы общаемся клубом и тренером вратарей. Этот трофей принадлежит всей команде. Мы хорошо работаем. Я доволен своими товарищами по команде, тренерами. Мы уже гораздо лучше защищаемся, разговариваем о тактических делах. Хочу еще больше помочь команде и не останавливаться в развитии", – подытожил экс-голкипер Зари.

"С ним все очень плохо": как испанские СМИ оценивают Лунина и Зозуля после первой очной битвы в Сегунде

blog_ava
Динамо – Тобол: онлайн-трансляция матча – неожиданный состав Михайличенко и юный дебютант против легенды Днепра
14:53
1946
Теги
Испания Главное Сборная Украины Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
33
мин
Интер
21:45
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук