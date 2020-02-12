Лунин получил приз как лучший игрок месяца – украинец об обещании, Реале, впечатляющем Овьедо и потерянном времени

Андрей Лунин получил и прокомментировал награду для лучшего игрока января в составе Овьедо. За свой первый месяц в новой команде украинский голкипер успел всех очаровать.

"Я потерял время для игры. Теперь могу доказать, чего стою, и возвращаю себе утраченные ощущения. Мне не хватает игры на ноль (Лунин все еще не провел сухого матча, – прим. "Футбол 24"). В Овьедо все идет очень хорошо, как я себе и представлял. Впечатляюще видеть, насколько сильно наш почти переполненный стадион давит и помогает нам. С помощью болельщиков, на которых мы рассчитываем, можем сделать многое.

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Адаптация проходит легко, мы все работаем вместе. Чувствую уверенность. В первой игре не хватало практики и взаимопонимания, но затем мы улучшили коммуникацию. Мои сейвы – это хорошо, но если бы я взял пенальти, мы бы победили. Если бы набрали эти 3 очка были бы выше в таблице. Я хочу и могу парировать больше и лучше", – испанские СМИ одобрительно отмечают самокритичные оценки своей игры 21-летним украинцем, который принадлежит другому королевскому клубу.

"Контактирую с Реалом не каждый день, но мы общаемся клубом и тренером вратарей. Этот трофей принадлежит всей команде. Мы хорошо работаем. Я доволен своими товарищами по команде, тренерами. Мы уже гораздо лучше защищаемся, разговариваем о тактических делах. Хочу еще больше помочь команде и не останавливаться в развитии", – подытожил экс-голкипер Зари.

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