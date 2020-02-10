Лунін – це й**ана машина і ціла епоха Реала: феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та відео "справжнього концерту"

Кривдники Зозулі зрозуміли, що з українцями краще не жартувати. Лунін став одним з головних героїв у драмі чемпіонату Іспанії, в якій Ов'єдо був максимально близьким до тріумфу над Райо Вальєкано.

"Лунін грає на рівні Прімери", – не може стримати захвату мадридська газета Marca. Воротар збірної України, який належить Реалу, розкішно виступає за клуб другого іспанського дивізіону. Фанати суперників не стримують люті, а вболівальники Ов'єдо змінили гнів на милість. З кожним матчем Андрій набуває більшої впевненості та вражає новими сейвами. За поєдинок проти Райо Вальєкано лише чемпіон Іспанії, екс-хавбек Атлетіко Маріо Суарес та двоє партнерів українця удостоїлися вищого балу від статистичного порталу SofaScore. Це був вражаючий виступ, який недарма порівняли в іспанській пресі з концертом.

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Колишній страж воріт Зорі та Дніпра отримав 7,2 і був неймовірно близьким, аби парирувати пенальті від чемпіона Англії у складі Лестера. В активі кіпера Ов'єдо 4 блискучі сейви і ще стільки ж виграних дуелей на виходах. У середньому він бере 3,2 удару за матч, тому в неділю попрацював ще краще, ніж зазвичай. З таким надійним хлопцем у воротах астурійська команда відчула небувалу впевненість і ледь не прибила Райо Вальєкано – значно багатший клуб з Мадрида (другий зарплатний бюджет у лізі), що і в таблиці Сегунди стоїть вище.

Якби не суперечливий 11-метровий, бути б першій виїзній перемозі команди Луніна у 2020 році. "Проблема в тому, що VAR не усуває сумнівів, потрібно уніфікувати критерії", – заявив спортивний директор астурійського клубу Франсеск Арнау. Справді, коли тобі не дають пенальті за гру рукою суперника, а у твої ворота призначають за те саме, в повітрі доволі гостро відчутно поганенький запах несправедливості. А коли ти ведеш відчайдушну боротьбу за виживання і грає краще за суперника, то й поготів.

La nota media de la plantilla en el encuentro de ayer ante el #RayoVallecano es de un 6,0 siendo el MVP del partido Lunin con un 9,0 de valoraciónhttps://t.co/Rczf3tM3Er — Corazon Oviedista (@CorazoOviedista) February 10, 2020

La Voz de Asturias називає Андрія безумовним гравцем матчу з напрочуд високим балом (9, у найближчого переслідувача 7,5, а середня оцінка його партнерів – 6). "Уже за перші 20 хвилин видав 3 сейви. Лунін був підтримкою на старті гри, після чого вдалося ще й забити. Він продовжує йти по висхідній. На Вальєкас провів свій найкращий матч у футболці "синіх". Приніс безпеку в повітрі та після прострілів з флангів. Парирував усе, що летіло від гравців Райо, і витягнувся у струнку, коли взяв удар Суареса головою. Майже відбив пенальті від Ульоа. Українець уже приносить очки Ов'єдо". Видання наголошує, що борець за виживання втратив 2 бали "через чергове сумнівне пенальті".

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Marca співає оди. "Блискучий виступ воротаря став ключем для здобуття нічиєї. У цієї зустрічі. хай дарує бомбардир Родрі, був чіткий герой. Не хто інший, як Лунін. Український воротар запропонував публіці, яка зібралася на Вальєкас, справжній концерт заради порятунку своїх людей. Від стійки до стійки, на траві та у небесах, де ловив м'ячі, неначе це Феліпе Рейєс чатував під кільцем (легендарний іспанський баскетболіст, виступає за Реал, чемпіон світу та Європи, рекордсмен Євроліги за підбираннями, – прим. "Футбол 24"). Це була стіна, що прийняла на себе 4 чіткі спроби.

Якби не VAR, ніхто б не побачив пенальті за руку Лоло Гонсалеса. Епізод став таким сюрпризом, що коштував червоної картки тренеру Ов'єдо. Лунін і тут був близьким до порятунку. Райо Вальєкано весь тайм хотів, але не міг. Команда, яка більше претендує на плей-офф за вихід у Прімеру на папері, ніж на ділі. Зрозуміло одне. Якщо хтось і заслуговує грати в елітному дивізіоні наступного року, то це Андрій Лунін". Marca виставила тільки одному йому максимальні 3 зірочки. Страж воріт збірної України заслужив цей феноменальний бал сповна.

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Eldesmarque також розщедрилося абсолютно найвищим балом (8). "Врятував нулі для Ов'єдо до перерви не в одному моменті. Грав дуже надійно як на лінії воріт, так і на виходах. Був близьким, щоб парирувати пенальті, навіть торкнувся м'яча". El Comercio називає нашого воротаря справжнім нічним жахіттям для форвардів Райо Вальєкано, які раз за разом "розбивалися об цю скалу". Деякі сейви були його величезною заслугою. Це була найкраща версія Луніна у складі "синіх", зазначає профільний портал. Не дивує його шалений розпач після пропущеного гола, адже вже було зачепив снаряд, який попрямував у ворота.

Лише видання AS шокувало принизливою одиничкою. Добре, що не нулем, що вже там. При цьому в тій же статті називає українського кіпера не інакше, як "Святий Лунін" за його суперсейви, "кожен з яких ніби робив його ще сильнішим". Відзначає мадридське видання і те, що Андрій вгадав, куди битиме пенальті Ульоа, але все ж дозволив йому забити свій перший гол у сезоні. Воротаря Райо, до слова, оцінили двома балами, і це трохи комічно.

Іспанський Твіттер вибухнув сприятливими оцінками гри Луніна. Культовий британський журналіст (The Guardian) і письменник Сід Лоу, якого читають 450 тисяч підписників, нарешті відповів фанатам Реала, що засипують його питаннями про українця: "Багато мадридистів запитували мене про Луніна. Вчора мені надзвичайно сподобалося. Дуже впевнений і надійний". З ним погодився не один читач.

Por cierto, muchos Madridistas me habéis preguntado por Lunin. Ayer me gustó muchísimo. Muy seguro. — Sid Lowe (@sidlowe) February 10, 2020

У середовищі фанатів Вальядоліда час на гірку іронію: "Кажуть, що Лунін видав черговий концерт. Яка несподіванка". Йому відповідають з не меншим сарказмом: "Непоганий воротар, але не досяг рівня великого Масіпа".

No es mal portero, sin llegar al nivel del gran Masip — Tremmelio (@Tremmelio) February 10, 2020

"Яке воротарське шоу. Якщо я вірю у виживання, то саме через нього". Одна з популярних відповідей підтверджує версію іспанських журналістів: "Здається, він грає в іншій лізі порівняно з цим турніром. А ми ж обходилися без воротаря 3-4 роки".

Qué espectáculo de portero. Si creo en la salvación es por él https://t.co/LHmUBcZli3 — Médula Azul (@Medulazul1926) February 9, 2020

"Я вже казала і готова повторити. Лунін відзначить цілу епоху в Реал Мадрид. З часом".

Lo dije en su día y lo vuelvo a repetir, Lunin marcará una época en el RM, al tiempo. https://t.co/X1zvNsypsC — ♔♡ Sweet Princess ♡♔ (@princess_leonor) February 10, 2020

"Що нам потрібно зробити, аби він залишився тут?" Фанати Ов'єдо вже шукають шляхи, аби Лунін продовжив кар'єру в Астурії. "Скидатись всіма ов'єдистами грошима, щоб вистачило на нову оренду і зарплатні бонуси для нього", – як варіант пропонують таке.

Recolecta del oviedismo para pagar su cesión del año que viene (en forma de ampliación ds capital) para que beneficie en el tope salarial, o algo así — Uvieín (@baldwin_azul) February 9, 2020

"Чи це птах? Чи це літак? Ні, це – Андрій Олексійович Лунін". Найпопулярніший твіт якнайкраще підсумовує цей день українця в Іспанії.

¿Es un pájaro?

¿Es un avión?

No, es Andriy Oleksiyovych Lunin. pic.twitter.com/u9zAVS2xfJ — Adán (@Adan______) February 9, 2020

"Лунін завершить тим, що гратиме за Мадрид. Звідки тільки взялася ця й**ана машина? Найкращий у цьому дивізіоні та набагато кращий за багатьох у Прімері. З іншим воротарем ми б зараз вилітали у третій дивізіон".

Lunin acaba jugando en el Madrid @gerardiaz75 @nosty79 . Ter Stegen , el d Oblak y este . D dnd salió esta puta máquina ? El mejor portero d la categoría y mucho mejor q muchos d primera . Con otro portero hoy vamos con 3 al descanso — siempre cibeles (@siemprecibeles) February 9, 2020

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