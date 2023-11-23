Голкипер Реала Андрей Лунин накануне в Мадриде встретился с известным агентом Жорже Мендешем, сообщает El Chiringuito TV.

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Разговор с культовым промоутером, который представляет интересы таких известных футболистов, как Рубен Диаш, Бернарду Силва, Дарвин Нуньес, Жоау Фелиш, Жоау Канселу и других, состоялся в VIP-зале аэропорта столицы Испании.

Эксперты в студии сравнили эту встречу с ситуацией с экс-форвардом Реала Марко Асенсио, который в свое время перешел под опеку Мендеша перед трансфером в ПСЖ. Гость программы – Гути – заявил, что Лунин не может греть скамейку запасных и должен играть. Легенда Реала также сказал, что украинец прекрасно понимает, что главной его проблемой в мадридском клубе является не Кепа Аррисабалага, а именно Тибо Куртуа.

Напомним, оба основных голкипера Реала сейчас травмированы, поэтому Лунин пока № 1 в команде – украинец провел два последних матча в основе (против Браги в Лиге чемпионов и Валенсии в Ла Лиге) и, ориентировочно, будет играть в еще двух следующих встречах (против Кадиса и Наполи). 29-летний испанец сможет восстановиться только к матчу с Бетисом, который состоится 9 декабря.

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