Контракт 24-річного воротаря з Реалом дійсно розрахований до завершення сезону 2024/25, а не до літа 2024-го, як вважалося раніше. Ба більше, Андрій Лунін став клієнтом відомого португальського агента Жорже Мендеша, повідомляє El Chiringuito.

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Defensa Central додає, що рішення Луніна підписати контракт із Мендешем не сподобалося Реалу. У складі мадридців зараз немає інших футболістів, які співпрацюють з португальським агентом. Натомість його клієнтами є кілька гравців Барселони.

Також видання вказує, що контракт Луніна з Мендешем може означати намагання українця перебратися в АПЛ. Керівництво Реала на чолі з Флорентіно Пересом ще не визначилося щодо майбутнього українського голкіпера і його конкурента Кепи, який виступає за мадридців на правах оренди із Челсі.

Жорже Мендеш є агентом Кріштіану Роналду – щоправда, останнім часом їхні стосунки зіпсувалися через скандальний відхід форварда з Манчестер Юнайтед. Зараз клієнтами португальця є, зокрема, Рубен Діаш, Бернарду Сілва, Дарвін Нуньєс, Жоау Феліш, Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Едерсон, Жозе Моурінью та інші зіркові футболісти і тренери.

Нагадаємо, Лунін перейшов у Реал із Зорі влітку 2018-го. Загалом українець зіграв за мадридський клуб 24 поєдинки (з них 7 – у сезоні 2023/24). Transfermarkt вказує, що контракт воротаря розрахований до літа 2024 року, однак напередодні з'явилася інформація про його таємне продовження ще на сезон.

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