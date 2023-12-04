Контракт вратаря Реала Андрея Лунина с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.

После аренды Лунина в Леганесе в сезоне 2018/19 руководство Реала продлило контракт с украинским вратарём до июня 2025 года. Об этом информирует инсайдер El Chiringuito TV Маркос Бенито.

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Таким образом, информация портала Transfermarkt о том, что соглашение Лунина с Реалом рассчитано до лета 2024 года, вероятно, является недостоверной. В этом случае Андрей не сможет начать переговоры с потенциальным новым клубом уже в январе.

Лунин сыграл за Реал в 7 матчах этого сезона, в 4 из которых сохранил свои ворота на замке. Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 5 млн евро.

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