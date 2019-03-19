Лунин: Ожидаю свой шанс в Леганесе

Голкипер Леганес Андрей Лунин прокомментировал свое положение в клубе, а также поделился ожиданиями от матча 1 тура отбора Евро-2020 против Португалии.

"Я жду своего шанса в клубе, работаю на 150%. Когда доверяют и выпускают на матч, то стараюсь показывать стабильную игру. Хотелось бы, конечно, в Реале быть. На первых порах в запасе – тоже неплохо.

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В сборной пока со всеми не успел пообщаться. Португалия – лидер нашей группы, но со всеми можно и нужно играть в свою игру. Мы каждый матч будем играть на победу, а результат уже увидим в конце.

Роналду? И что? Его останавливать можно командными действиями. Атлетико же его остановил в первом матче. Тренерский штаб нам расскажет, как его удержать", – сказал Лунин FootballHub.

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