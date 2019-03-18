Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобається

Поки Жуніор Мораєс наблизився до збірної України, отримавши відповідне громадянство, її перший суперник у відборі Євро-2020, збірна Португалії в ці ж дні натуралізувала ще одного гравця.

Натуралізація по-португальськи: 2-й у складі та 7-й в історії

Дієго Соуза (не плутати з колишнім форвардом Металіста!) виступає за Брагу. куди перейшов зі скромного Марітіму. У поточному сезоні відзначився 19 разів і віддав 7 асистів за 34 матчі у всіх турнірах. Гравець, які всі свої м'ячі забиває з меж штрафного і просто вбивчо виглядає на другому поверсі. Соуза провів обидві зустрічі проти Зорі в Лізі Європи 2018/19, але не відзначився, а команда Дієго вилетіла після двох результативних нічиїх. Йому 29, і він народився у Бразилії. Нікого не нагадує? Це другий у нинішньому складі та сьомий в історії Португалії натуралізований гравець. Із цієї сімки відразу 6 є етнічними бразильцями. Серед них і знаменитий екс-захисник Реала Пепе, викликаний Фернанду Сантушем на матчі з Україною та Сербією.

Рішення щодо Соузи викликало певний подив у португальських ЗМІ. Дієго прибув до Португалії у 18-річному віці, але лише в цьому сезоні по-справжньому засяяв. Станом на 18-е березня це другий найкращий бомбардир місцевої Прімейри (14 голів і 4 асисти), хоча вже понад місяць він не забиває. Брага – вершина Дієго, адже досі він виступав за ще менш імениті португальські команди. Цікаво, що процес натуралізації нападник завершив ще у 2017-му, а перший виклик отримав тільки зараз. Заради своєї мрії про гру в одній національній команді з Роналду він відкинув щедрі пропозиції з Туреччини та Китаю та продовжив контракт з Брагою, яка йде на 3-му місці в чемпіонаті та має непогані шанси навіть поборотись за путівку в Лігу чемпіонів.

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Збірна Португалії востаннє натуралізовувала гравця чужої країни 10 років тому. У вересні 2009-го бразилець Лієдсон дебютував за "команду обраних" і в першому ж своєму матчі голом врятував від поразки проти Данії. Загалом форвард, який перед тим відіграв 8 сезонів за лісабонський Спортінг, захищав кольори Португалії 15 разів, забив 4 голи.

У складі чинних чемпіонів Європи досі виступає 36-річний Пепе. Бразильський захисник у липні 2001-го приїхав у нову країну, і так завертілось. Пепе натуралізували через 6 років. На його рахунку вже 103 матчі та 7 голів. Екс-центрбек Реала, який на початку 2019-го повернувся в Порту, може увірватись у топ-5 гравців збірної Португалії за кількістю проведених ігор, якщо вийде на поле ще хоча б 7 разів. Лише шестеро футболістів відіграли мінімум 100 матчів у складі європейських бразильців, і Пепе один з них. У переможному фіналі Євро-2016 проти Франції його визнали найкращим гравцем матчу.

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Ще раніше португальці натуралізували 26-річного півзахисника Деку. Екс-гравець Барселони та Челсі провів у країні 6 років, коли його викликали у збірну. Бразилець за походженням забив 5 голів у 75-и матчах за Португалію, завоювавши срібні медалі домашнього Євро-2004. У 1960-70-х "селесао" натуралізовували ще 3-х виконавців. Бразильці Сельсо та Лусіо Соареш, а також уродженець ПАР Давід Хуліо особливої слави не зазнали, провівши на всіх 12 матчів.

Україна: Мораєс – другий у складі, 13-й загалом

Якщо форвард Шахтаря дебютує за національну збірну України найближчим часом у відборі Євро-2020, то стане 13-м в історії натуралізованим футболістом, в активі якого хоча б 1 офіційний матч (тих, хто грав тільки товариські, до уваги не беремо). Більшість попередників Жуніора були вихідцями з Росії і грали за Динамо (Віктор Леоненко, Дмитро Тяпушкін, Юрій Калітвінцев, Сергій Кормільцев, Артем Яшкін, Сергій Серебренніков, Олександр Алієв). Артем Мілевський родом з Білорусі, а Сергій Скаченко – з Казахстану.

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Нова мода на підсилення вчорашніми легіонерами стартувала 11 років тому, коли спочатку серб Марко Девіч став українцем у 2008-му та навіть встиг забити 7 м'ячів за 35 матчів. А через 3 роки уже бразилець Едмар дебютував у складі "синьо-жовтих" і встиг відзначитись одним голом за 15 ігор. Цікаво, що обидва свій останній матч за Україну провели ще у 2014-му.

А потім настала пора натуралізації бразильців Шахтаря. Спочатку Марлос дебютував у жовтні 2017-го. Станом на прямо зараз 30-річний півзахисник провів 12 матчів, віддав 2 асисти та став твердим гравцем основи. Його шляхом має всі шанси піти вже в березні 2019-го Жуніор Мораєс, який досить довго відмовлявся від мрій про збірну Бразилії, а в підсумку також отримав українське громадянство. Екс-гравець Динамо і Металурга Д грає в Україні вже 7 років, як і Марлос. Були розмови ще й про Ісмаїлі та Тайсона, але не склалось.

Португальський коментатор і фанати активно обговорюють натуралізацію Соузи

Журналіст і коментатор каналу RTP Антоніо Тадея говорить про серйозну дискусію щодо виклику нападника Браги. Саме в лінії атаки Сантуш наважився на серйозні перестановки. Жота, Роналду, Жоау Фелікс та Соуза отримали виклик. Натомість Брума та Едер, як і півзахисник Баварії Ренату Санчеш, були проігноровані. "Спогади про Париж-2016 викличують полеміку. Едер, бомбардир, який забив вирішальний гол у тому липневому фіналі, але не забивав з жовтня за московський Локомотив, цього разу звільнив місце для гравця, який народився у Бразилії.

Помітні сигнали ксенофобії, пуризму тих, хто вважає, що за національну збірну повинен грати той, хто народився у Португалії або принаймні мати батьків-емігрантів. Дієго Соуза відповідає всім вимогам для закриття цієї позиції, сказав головний тренер Сантуш, але він не зможе здати екзамен з португальської історії. Та ми завжди можемо сказати, що він не менш португальський, ніж такі гравці, як Деку та Пепе. Вони прибули до Португалії ще до того, як по-справжньому сформувались, і стали португальцями за вибором.

Соуза забив 14 голів у чепіонаті, є другим найкращим бомбардиром чемпіонату. Дієго з молодих років приїхав сюди, повернувшись до Бразилії лише на короткий період. Деку та Пепе було 20 і 18 років, коли вони приїхали сюди. Якщо Португалія дозволила їм це, то вони мали право стати гравцями збірної країни, громадянство якої прийняли".

Загалом думки вболівальників розділились, але за останні декілька років оцінка ситуації змінилась. Зараз Соузу називають бразильцем уже менше португальців, адже він декілька років є громадянином Португалії і показує кращий рівень футболу з кожним сезоном на позиції дев'ятки. Однак є й такі, хто вважає, що 29-річний Дієго не має особливої перспективи і краще робити ставку на талановиту молодь, на місце якої він зараз фактично зазіхає.