Зидан и вратарский вопрос Реала: новая битва между Навасом и Куртуа как предупредительный сигнал для Лунина

Возвращение Зинедина Зидана к рулю мадридского Реала может серьезно повлиять на вратарскую позицию "бланкос". Андрей Лунин пристально следит за ситуацией.

Еще совсем недавно лучший голкипер Лиги чемпионов 2018/19 "сидел на чемоданах", готовясь к смене клуба, однако после камбэка Зизу его ситуация уже не считается безнадежной. Навас – один из главных бенефициаров третьей за сезон рокировки на тренерском мостике королевского клуба, считают испанские СМИ.

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Костариканский вратарь всегда был одним из любимцев Зидана. За два с половиной года под руководством французского специалиста Кейлор провел 110 матчей, выиграв три Лиги чемпионов, Примеру, Суперкубок Испании, два Суперкубка Европы и столько же клубных Мундиалей. Кроме этого, "Пантера" владел роскошным показателем пропущенных голов – в среднем один мяч каждые 86 минут.

Самым ярким проявлением полного доверия Зизу к Навасу стал заблокированный французом трансфер Кепы Аррисабалагы зимой 2018 года. Зидан пошел против всех, включая президента, отказавшись от услуг мегаперспективного голкипера, который уже через несколько месяцев достался Челси за рекордную в истории сумму. Говорят, что категорическая позиция француза относительно перехода молодого баска сильно разозлила Переса, которому пришлось извиняться перед своим коллегой из Атлетика Хосе Уррутуа. Боссы двух клубов вроде бы предварительно договорились о переезде вратаря на Бернабеу за скромные 20 млн евро. Лишь после того, как сделка сорвалась, Кэпа подписал новый контракт с Бильбао, а его клаусула увеличилась до 85 млн евро, которые были успешно выплачены лондонским Челси.

Зидан ветировал трансфер Кепы по двум причинам: во-первых, он не хотел создавать никаких иллюзий относительно возможного изменения первого номера, полностью доверяя Кейлору, а во-вторых, опасался негативной реакции костариканца как игрока с огромным влиянием на раздевалку в решающий момент сезона. Француз принял очень серьезное решение и не ошибся – Кейлор помог ему завоевать в Киеве третий подряд кубок ЛЧ.

После ухода Зидана в карьере костариканца начался настоящий застой. Перес приобрел в Челси Куртуа за 35 млн евро, а Кейлор почти мгновенно потерял место основного. В текущем сезоне он провел всего 14 поединков, но камбэк французского специалиста открывает перед ним новые возможности. Навас, по крайней мере на некоторое время отложил решение относительно своего будущего и собирается отвоевать у Куртуа звание №1. "Эль Тико" считает, что Лопетеги и Солари незаслуженно предпочитали бельгийца, хотя последний тренировался менее настойчиво. Сейчас Кейлор надеется, что справедливый, по его мнению, Зидан объективно "рассудит" обоих вратарей. Навас готов принять любой вариант развития событий, но только в честной борьбе.

По слухам, француз, который фактически самостоятельно будет отвечать за спортивное планирование, не собирается отпускать костариканца летом. А это уже хороший месседж для Кейлора и одновременно повод задуматься для Куртуа, которому руководство клуба сделало серьезное предупреждение. Бельгийца попросили сосредоточиться на тренировках и менее активно обсуждать жизнь команды в СМИ, информирует Marca.

"Бейла в раздевалке называют гольфистом. Очень сложно описать его одним словом. Я бы сказал, что у него много таланта, который проявляется не так часто, как бы этого хотелось. Как-то мы решили поужинать всей командой, но Бэйл и Тони Кроос не пришли. Они сказали, что 21:30 – слишком поздно для ужина. Мы ложимся спать около часа ночи, а тренировки начинается в 11 утра. Мне кажется, это идеальное время. Но Гарет сказал: "Я не приду, ребята, потому что ложусь спать в 23:00", –рассказал Куртуа в недавнем интервью, которое якобы спровоцировало целый конфликт в раздевалке команды между сторонниками и противниками валлийца.

Слабая форма Куртуа вызывает еще больше вопросов. Невероятно, но факт: звездный бельгиец обладает вторым худшим процентом (67%) отраженных мячей среди всех вратарей Ла Лиги. Ниже оказался только страж ворот Леганеса "Пичу" Куэльяр (66%). Лучшие по этому показателю в Испании – Ян Облак с Атлетико и ... Кейлор Навас (80%). Костариканец доказал свой класс только за три поединка, подменяя травмированного Куртуа.

#OJOALDATO - Courtois ha detenido un 67% de los remates a puerta que ha recibido en La Liga 2018-19. De todos los porteros titulares del campeonato español, sólo Cuellar (Leganés) tiene peor porcentaje que el guardameta del Madrid (66%). El mejor en este sentido es Oblak (80%). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 10 березня 2019 р.

Руководство Реала считает, что бельгиец мог сделать значительно больше в матчах против Барселоны и Аякса, когда на кону стояла судьба титулов. Сейчас Куртуа уже не имеет такой мощной протекции со стороны самого большого ценителя собственного таланта – Флорентино Переса. Для него и Кейлора все начинается сначала, впрочем, как и для Андрея Лунина. Если Кейлор укрепит свои позиции и останется в Мадриде на следующий сезон, то боссам королевского клуба, возможно, придется отложить потенциальное возвращение украинца. Андрей вряд ли получит больше шансов, чем в Леганесе, если будет находиться за спиной сразу двух мировых топов. Кроме этого, не стоит забывать, что роль третьего голкипера "бланкос" пока принадлежит Люке Зидану ...

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