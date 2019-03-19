Лунін: Очікую свого шансу в Леганесі

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін прокоментував своє становище в клубі, а також поділився очікуваннями від матчу 1 туру відбору Євро-2020 проти Португалії.

"Я чекаю свого шансу в клубі, працюю на 150%. Коли довіряють і випускають на матч, то намагаюся показувати стабільну гру. Хотілося б, звичайно, в Реалі бути. На перших порах у запасі – теж непогано.

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У збірній поки з усіма не встиг поспілкуватися. Португалія – лідер нашої групи, але з усіма можна і потрібно грати в свою гру. Ми кожен матч будемо грати на перемогу, а результат уже побачимо в кінці.

Роналду? І що? Його зупиняти можна командними діями. Атлетіко ж його зупинив у першому матчі. Тренерський штаб нам розповість, як його втримати", – сказав Лунін FootballHub.

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