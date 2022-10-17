Голкипер Реала Андрей Лунин поделился эмоциями от участия в одном из самых принципиальных противостояний в футболе между Реалом и Барселоной.

"С детства я мечтал сыграть в Эль Класико, это нечто, что невозможно передать словами. Сейчас я самый счастливый человек в мире", – приводит слова Лунина Madrid Xtra.

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Отметим, что украинец получил место в воротах Реала на игру против Барселоны из-за травмы Куртуа. Для Лунина это уже 5 подряд поединок в основе мадридцев в текущем сезоне, но только однажды удалось удержать ворота на замке.

Эль Класико же завершилось в пользу Реала – мадридцы праздновали победу со счетом 3:1 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Испании.

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