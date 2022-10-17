Голкіпер Реала Андрій Лунін поділився емоціями від участі в одному з найпринциповіших протистоянь у футболі між Реалом та Барселоною.

"З дитинства я мріяв зіграти в Ель Класіко, це щось, що неможливо передати словами. Зараз я найщасливіша людина у світі", – наводить слова Луніна Madrid Xtra.

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Зауважимо, що українець отримав місце у воротах Реала на гру проти Барселони через травму Куртуа. Для Луніна це вже 5 поспіль поєдинок в основі мадридців у поточному сезоні, але лише одного разу вдалось втримати ворота на замку.

Ель Класіко ж завершилось на користь Реала – мадридці святкували перемогу з рахунком 3:1 та очолили турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

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