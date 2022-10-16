Оба гранда подошли к центральному матчу первого круга Ла Лиги с одинаковым количеством набранных очков. Барса опережала Реал по дополнительным показателям. Каталонцы накануне не сумели обыграть миланский Интер и практически упустили шансы на плей-офф ЛЧ. Мадрид тоже провалил свою генеральную репетицию, чудом спасшись против Шахтера. Впрочем, Класико – это совсем другая и стория, где текущая форма команд не имеет никакого значения. Каталонцы, к примеру, выиграли 4 из 5 крайних матчей на Бернабеу.

Реал – Барселона: составы и онлайн-трансляция матча

Андрей Лунин получил уникальный шанс показать себя в самом принципиальном сражении планеты. Ни один украинец раньше не играл в Класико. Первый номер мадридцев Тибо Куртуа все же не успел залечить травму. Тем не менее, кадровые проблемы Барсы были более существенными. Несмотря на возвращение Кунде, гости не могли рассчитывать еще на двух центрбеков – Араухо и Кристенсена. "Бланкос" стремились не только вернуть лидерство, но и реваншироваться за мартовские 0:4.

DATOS DE LOS XI TITULARES



️EDAD PROMEDIO



Madrid: 28 años y 92 días.

Barça: 26 años y 160 días.



️EXTRANJEROS



Madrid: 10 (todos menos Carvajal)

Barça: 6



️DEBUTANTES EN UN CLÁSICO OFICIAL



Madrid: 2 (Lunin y Tchouaméni)

Barça: 4 (Koundé, Balde, Raphinha y Lewandowski) pic.twitter.com/i67hCwVrQT — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 16, 2022

Старт поединка предсказуемо запомнился большим количеством борьбы в центре поля. А потом появились моменты. Де Йонг классно разогнал атаку, избавившись от опеки сразу двух игроков, и отдал на Рафинью, который проверил Лунина ударом метров с 25-ти. Украинец намертво зафиксировал сферу. Хозяева ответили шансом Винисиуса. Последний едва не попал под дальнюю штангу. Правда, не обошлось без коварного рикошета.

Мадрид немного неожиданно открыл счет на 11-й минуте. Команда Хави пропустила классический для себя гол, развалившись в переходной фазе. После потери на чужой половине поля Бускетс не сумел даже с фолом остановить Крооса, идеально запустившего в прорыв Вини. Бразилец убежал от Серхи Роберто и пробил в тер Штегена, однако мяч отскочил к Бензема, а дальше дело техники. Француз хитро прошил лес с ног игроков Барсы.

После пропущенного мяча каталонцы занервничали, чаще всего ошибался молодой Бальде. И все же "блаугранас" создали несколько опасных моментов. Левандовски, в частности, отличился шокирующим промахом с метра. Рафинья прострелил вдоль линии вратарской, а поляк в падении выстрелил над поперечиной. Еще через мгновение Дембеле головой пробил на трибуны. Роберт достался в борьбе с Алабой. Каталонские соцсети разразились претензиями относительно возможного пенальти за игру локтем, однако рефери этот момент упустил.

Tag a friend who would miss this pic.twitter.com/ChGWA6q2T5 — Troll Football (@TrollFootball) October 16, 2022

Барса чаще владела мячом, но пропустила второй раз после серии позиционных ошибок в обороне. Вальверде оставили на линии штрафной, а тот неотразимо выстрелил в правый от тер Штегена угол. Eazy... Уже через мгновение Лунин справился с ударом де Йонга в ближний, Алаба вынес сферу подальше. Мадрид пошел на перерыв с гандикапом в два мяча. Команда Хави ужасно играла в защите.

Benzema y Valverde sin marca en los dos goles, disparando solos a portería, tremenda feria el Barça. pic.twitter.com/a8a5PPCTT7 — Zona Blaugrana (@Zona_Blaugrana) October 16, 2022

Второй тайм начался с двух моментов мадридцев. Сначала Бензема катил под удар Кроосу, а тот выстрелил по воробьям. Впоследствии сам Карим создал шедевр, который не засчитали. Будущий обладатель ЗМ сместился в центр и бильярдно пробил в дальнюю шестерку. Тер Штеген снова не дотянулся, однако лайнсмен справедливо зафиксировал офсайд у Бензема.

Барса словно и не возвращалась из раздевалки. Возможно, это было бы единственно верное решение. У каталонцев ничего не получалось впереди, более того, Мадрид лишил гостей их, казалось, единственного козыря – контроля мяча. Подопечные Хави прижались к своим воротам, а в немногочисленных атаках допускали детские ошибки.

Уже на 60-й минуте поле покинул Серхио Бускетс, который в очередной раз не выдерживал высокой интенсивности. Хави произвел тройную замену, выпустив Гави, Альбу и Торреса. Но остроты не стало больше. Мадрид непринужденно играл по счету. На 75-й минуте Левандовски требовал пенальти, упав в борьбе с Карвахалем. Рефери мгновенно попросил поляка подняться, мол, ничего не было, но несколько повторов продемонстрировали ошибочность этого решения. Очередной позор VAR в Испании.

Фати напугал Лунина ударом из-за пределов штрафной – мяч пролетел рядом со штангой, но украинец все контролировал. Каталонцы активизировались, замены Хави начали приносить желаемый эффект. Но на завершающей стадии – беда. Ферран легко покатил в руки Андрея. Нашему киперу все же пришлось вынимать мяч из сетки собственных ворот на 84-й. Ансу убежал от двоих, прострелил на дальнюю штангу, а Ферран спокойно занес уже в пустые.

Тот же Ансу мог вырвать для Барсы ничью, однако после передачи Роберто несколько неловкими ножницами не попал в ворота. Эрик сфолил в штрафной на Родриго, и на этот раз арбитр пошел смотреть VAR – пенальти. Вопросов нет, но почему не просматривали момент падения Роберта? Сам же Родриго и реализовал одиннадцатиметровый – 3:1. Мадрид заслуженно, но не без полемики уносит Эль Класико. Команда Анчелотти вернула лидерство, опередив "кулес" на три очка.