Реал обыграл Барселону в центральном матче 9 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Барселона на Футбол 24.

Реал повел в счете на 12-й минуте. Винисиус не смог пробить тер Штегена, но мяч отскочил к Бензема, который и стал автором первого забитого мяча. Левандовски мог сравнять счет, но не попал с близкого расстояния. Перед перерывом Вальверде удвоил преимущество точным ударом в угол.

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Ферран Торрес во втором тайме отквитал один мяч, пробив Лунина, но последнее слово было за Реалом – Родриго реализовал пенальти.

Таким образом, мадридцы стали лидером первенства с 25 очками, Барселона с 22 очками теперь вторая.