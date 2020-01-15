Лунин официально перешел в Овьедо

Украинский вратарь Андрей Лунин после полугодовой аренды в Вальядолиде присоединился к Реал Овьедо. Это уже четвертый клуб украинца после переезда в Испанию.

О переходе 20-летнего игрока сообщил официальный сайт астурийского клуба. Лунин будет выступать за Овьедо на правах аренды до 30 июня 2020 года.

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Напомним, что права на игрока сборной Украины принадлежат мадридскому Реалу. В первой части сезона Лунин защищал цвета Вальядолида, за который сыграл всего 2 матча в Кубке Испании.

К слову, Овьедо сейчас занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды. Дебютировать за новую команду Лунин может уже завтра – "синие" сыграют выездной матч 23 тура против Альмерии.

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