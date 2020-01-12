Лунин выиграл серию пенальти для Вальядолида и стал героем – сейвы украинца вывели команду в 1/16 Кубка Испании

Вальядолид в серии пенальти переиграл Марбелью и вышел в 1/16 финала Кубка Испании. Андрей Лунин отыграл весь поединок. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/32 финала

Марбелья – Вальядолид – 1:1 (по пен. – 1:4)

Голы: Пауло Витор, 39 – Унал, 86

Матч Марбелья – Вальядолид стартовал в 22:00 по киевскому времени. Для Андрея Лунина, который начал игру с первых минут, это был второй поединок в футболке Вальядолида. Второй и, вероятно, последний, ведь Реал близок к расторжению арендного соглашения из-за малого количества игровой практики у голкипера сборной Украины. На трибунах стадиона за игрой внимательно наблюдал легендарный Роналдо – президент Вальядолида.

Поединок начался с атак хозяев, а Лунин был одним лучших на поле по итогам первых 30-ти минут игры. Уже в стартовые минуты вратарь сборной Украины совершил 2 сейва, один из которых после удара со штрафного получился довольно красивым – Лунин в прыжке вытащил мяч из верхнего угла.

После этого Вальядолид выровнял игру, но все же пропустил под занавес первого тайма. На 39-й минуте полузащитник Марбельи Пауло Витор красивым ударом поразил ворота Лунина – украинец явно не ожидал такого выстрела, пропустив первый гол в футболке Вальядолида. Безусловно, мяч сильно летел под перекладину, но почти по центру ворот, поэтому Андрей мог сыграть и получше. Тем более, до ворот было метров 25. Первый тайм в итоге завершился с минимальным преимуществом Марбельи на табло.

Que bien Lunin, chico pic.twitter.com/lbUI5K99O0 — Nacho Pérez (@nachoPS87) January 11, 2020

Во втором тайме Вальядолид попытался восстановить равновесие. Гости куда больше владели мячом, нанесли почти два десятка ударов, но представитель Терсеры держался почти до финального свистка. Лишь на 87-й минуте Энес Унал сумел восстановить равновесие и перевести игру в экстра-тайм.

В течение дополнительных 30-ти минут команды не сумели поразить ворота друг друга, поэтому обладателя путевки в 1/16 финала решила серия послематчевых пенальти. Лунин потянул уже первый удар, оставшись по центру ворот и забрав мяч после "паненки". Второй удар – и снова Лунин тянет мяч, теперь уже из нижнего угла! Следующие удары были результативными. 4:1 – Вальядолид идет дальше.

LUNIN vs FC Marbella pic.twitter.com/cRFQMpBnnH — SportsBoxingUA (@sports_ua) January 11, 2020

По итогам 120-ти минут Лунин стал лучшим в составе Вальядолида с оценкой 8,4 от Sofa Score – самый высокий балл в команде. Украинский голкипер совершил 5 сейвов без учета серии пенальти, 53 раза получал мяч и отдал 26 передач с точностью 66%.

Лунин нашел себе новый клуб, но его трансфер цинично блокируют: "Это лучший запасной вратарь мира"