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Лунин прибыл в Овьедо – украинец надеется сыграть за новую команду уже завтра

15 января 11:38 197 Читати українською
Лунин прибыл в Овьедо – украинец надеется сыграть за новую команду уже завтра
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский голкипер Андрей Лунин сегодня может стать игроком Овьедо.

20-летний футболист еще вчера утром тренировался в общей группе Вальядолида, а поздно вечером прибыл в Овьедо, информирует El Desmarque. О переходе Лунина атсурийський клуб планирует объявить сегодня.

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Овьедо практически завершил переход нападающего Хоселу в Тенерифе. Продажа 28-летнего испанца необходима "синим" для того, чтобы иметь возможность подписывать новых игроков.

"Это прекрасная возможность, я счастлив. Я сделаю все, чтобы сыграть против Альмерии в четверг", – прокомментировал Лунин свой переход.

К слову, завтра Овьедо сыграет выездной матч против Альмерии в 23 туре Сегунды. Сейчас команда из Астурии занимает 17 место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона чемпионата Испании.

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