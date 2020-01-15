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Лунін офіційно перейшов в Ов'єдо

15 січня 11:52 33224 Читать на русском
Лунін офіційно перейшов в Ов'єдо
Андрій Лунін перейшов в Ов'єдо / ФК Ов'єдо

Український воротар Андрій Лунін після піврічної оренди у Вальядоліді приєднався до Реал Ов'єдо. Це вже четвертий клуб українця після переїзду в Іспанію.

Про перехід 20-річного гравця повідомив офіційний сайт астурійського клубу. Лунін виступатиме за Ов'єдо на правах оренди до 30 червня 2020 року.

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Нагадаємо, що права на гравця збірної України належать мадридському Реалу. В першій частині сезону Лунін захищав кольори Вальядоліда, за який зіграв лише 2 матчі у Кубку Іспанії.

До слова, Ов'єдо наразі посідає 17 місце у турнірній таблиці Сегунди. Дебютувати за нову команду Лунін може вже завтра – "сині" зіграють виїзний матч 23 туру проти Альмерії.

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Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Головне Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Сегунда
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