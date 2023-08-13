Реал впевнено стартував в Ла Лізі. Український голкіпер Андрій Лунін задоволений першою офіційною грою в сезоні.

Мадридський Реал переконливо обіграв Атлетік з Більбао у матчі першого туру нового сезону іспанської Ла Ліги. Український голкіпер Андрій Лунін провів на полі усі 90 хвилин і зумів залишити свої ворота "сухими".

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"Гарний спосіб почати сезон. Вперед, Мадрид!", – написав Лунін на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, прикріпивши декілька фото з матчу.

Нагадаємо, прямо перед стартом сезону основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа зазнав тяжкої травми. Мадридці вже знайшли потенційну заміну бельгійцю, узгодивши умови особистого контракту з одноклубником Михайла Мудрика – Кепа Аррісабалага найближчим часом переїде в Іспанію.

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